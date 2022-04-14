Myra (MYRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Myra (MYRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Myra (MYRA) Informatie MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here. MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here. Officiële website: https://myracoinonsol.com/

Myra (MYRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Myra (MYRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 105.07K $ 105.07K $ 105.07K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.07K $ 105.07K $ 105.07K Hoogste ooit: $ 0.02015169 $ 0.02015169 $ 0.02015169 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010507 $ 0.00010507 $ 0.00010507 Meer informatie over Myra (MYRA) prijs

Myra (MYRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Myra (MYRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYRA begrijpt, kun je de live prijs van MYRA token verkennen!

