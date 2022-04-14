myEva (MYEVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in myEva (MYEVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

myEva (MYEVA) Informatie 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Officiële website: https://www.myeva.ai Whitepaper: https://go.myeva.ai/white-paper

myEva (MYEVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor myEva (MYEVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.79K Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 9.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.90K Hoogste ooit: $ 0.01295522 Laagste ooit: $ 0.00211858 Huidige prijs: $ 0.00285295

myEva (MYEVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van myEva (MYEVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYEVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYEVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYEVA begrijpt, kun je de live prijs van MYEVA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MYEVA Wil je weten waar je MYEVA naartoe gaat? Onze MYEVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYEVA token!

