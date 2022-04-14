MyanCat Coin (MYAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MyanCat Coin (MYAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MyanCat Coin (MYAN) Informatie Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Officiële website: https://www.myancat.com/ Koop nu MYAN!

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MyanCat Coin (MYAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 413.28K $ 413.28K $ 413.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 413.28K $ 413.28K $ 413.28K Hoogste ooit: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00041328 $ 0.00041328 $ 0.00041328 Meer informatie over MyanCat Coin (MYAN) prijs

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MyanCat Coin (MYAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYAN begrijpt, kun je de live prijs van MYAN token verkennen!

