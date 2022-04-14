My DeFi Pet (DPET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in My DeFi Pet (DPET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

My DeFi Pet (DPET) Informatie The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Officiële website: https://onchamon.com/ Whitepaper: https://docs.onchamon.com/ Koop nu DPET!

My DeFi Pet (DPET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor My DeFi Pet (DPET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 523.56K $ 523.56K $ 523.56K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Hoogste ooit: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Laagste ooit: $ 0.00120039 $ 0.00120039 $ 0.00120039 Huidige prijs: $ 0.01042316 $ 0.01042316 $ 0.01042316 Meer informatie over My DeFi Pet (DPET) prijs

My DeFi Pet (DPET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van My DeFi Pet (DPET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DPET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DPET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DPET begrijpt, kun je de live prijs van DPET token verkennen!

Prijsvoorspelling van DPET Wil je weten waar je DPET naartoe gaat? Onze DPET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DPET token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!