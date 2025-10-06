MXY6900 (MXY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00017405 24u hoog $ 0.00019457 Hoogste prijs ooit $ 0.00231973 Laagste prijs $ 0.00006168 Prijswijziging (1u) -0.27% Prijswijziging (1D) -6.81% Prijswijziging (7D) -16.54%

MXY6900 (MXY) real-time prijs is $0.00018131. De afgelopen 24 uur werd er MXY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017405 en een hoogtepunt van $ 0.00019457, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MXY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00231973, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006168 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MXY met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -6.81% in de afgelopen 24 uur en -16.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MXY6900 (MXY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 181.40K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 181.40K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MXY6900 is $ 181.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MXY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.40K.