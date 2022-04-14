MXS Games (XSEED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MXS Games (XSEED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MXS Games (XSEED) Informatie MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency). Officiële website: https://www.metaxseed.io/ Whitepaper: https://metaxseed.gitbook.io/metaxseed-games-studio-usdxseed/

MXS Games (XSEED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MXS Games (XSEED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 234.29K $ 234.29K $ 234.29K Totale voorraad: $ 42.90B $ 42.90B $ 42.90B Circulerende voorraad: $ 10.22B $ 10.22B $ 10.22B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 983.23K $ 983.23K $ 983.23K Hoogste ooit: $ 0.00160571 $ 0.00160571 $ 0.00160571 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MXS Games (XSEED) prijs

MXS Games (XSEED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MXS Games (XSEED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSEED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSEED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSEED begrijpt, kun je de live prijs van XSEED token verkennen!

