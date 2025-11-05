MuxyAI (MAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

MuxyAI (MAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01913929, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MuxyAI (MAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Circulerende voorraad 710.00M 710.00M 710.00M Totale voorraad 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MuxyAI is $ 58.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAI is 710.00M, met een totale voorraad van 900000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.83K.