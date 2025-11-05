MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00988781 24u hoog $ 0.01402642 Hoogste prijs ooit $ 0.02159579 Laagste prijs $ 0.00097733 Prijswijziging (1u) +12.95% Prijswijziging (1D) +12.88% Prijswijziging (7D) +14.05%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) real-time prijs is $0.01255268. De afgelopen 24 uur werd er MUTE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00988781 en een hoogtepunt van $ 0.01402642, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUTE hoogste prijs aller tijden is $ 0.02159579, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00097733 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUTE met +12.95% veranderd in het afgelopen uur, +12.88% in de afgelopen 24 uur en +14.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.02M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.55M Circulerende voorraad 400.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MUTE SWAP by Virtuals is $ 5.02M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUTE is 400.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.55M.