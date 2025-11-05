Musk It (MUSKIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00018214 24u hoog $ 0.00020352 Hoogste prijs ooit $ 0.072781 Laagste prijs $ 0.00017366 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -3.02% Prijswijziging (7D) -20.00%

Musk It (MUSKIT) real-time prijs is $0.0001946. De afgelopen 24 uur werd er MUSKIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00018214 en een hoogtepunt van $ 0.00020352, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSKIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.072781, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017366 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSKIT met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -3.02% in de afgelopen 24 uur en -20.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Musk It (MUSKIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 194.35K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 194.35K Circulerende voorraad 999.92M Totale voorraad 999,924,356.70544

De huidige marktkapitalisatie van Musk It is $ 194.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSKIT is 999.92M, met een totale voorraad van 999924356.70544. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 194.35K.