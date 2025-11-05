BeursDEX+
De live Musk It prijs vandaag is 0.0001946 USD. Volg realtime MUSKIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MUSKIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MUSKIT

MUSKIT Prijsinformatie

Wat is MUSKIT

MUSKIT officiële website

MUSKIT tokenomie

MUSKIT Prijsvoorspelling

Musk It logo

Musk It Prijs (MUSKIT)

Niet genoteerd

1 MUSKIT naar USD live prijs:

$0.00019451
$0.00019451
-2.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Musk It (MUSKIT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:23:08 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00018214
$ 0.00018214
24u laag
$ 0.00020352
$ 0.00020352
24u hoog

$ 0.00018214
$ 0.00018214

$ 0.00020352
$ 0.00020352

$ 0.072781
$ 0.072781

$ 0.00017366
$ 0.00017366

-0.28%

-3.02%

-20.00%

-20.00%

Musk It (MUSKIT) real-time prijs is $0.0001946. De afgelopen 24 uur werd er MUSKIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00018214 en een hoogtepunt van $ 0.00020352, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSKIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.072781, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017366 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSKIT met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -3.02% in de afgelopen 24 uur en -20.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Musk It (MUSKIT) Marktinformatie

$ 194.35K
$ 194.35K

--
--

$ 194.35K
$ 194.35K

999.92M
999.92M

999,924,356.70544
999,924,356.70544

De huidige marktkapitalisatie van Musk It is $ 194.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSKIT is 999.92M, met een totale voorraad van 999924356.70544. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 194.35K.

Musk It (MUSKIT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Musk It naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Musk It naar USD $ -0.0000598035.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Musk It naar USD $ -0.0001000615.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Musk It naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.02%
30 dagen$ -0.0000598035-30.73%
60 dagen$ -0.0001000615-51.41%
90 dagen$ 0--

Wat is Musk It (MUSKIT)?

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Musk It (MUSKIT) hulpbron

Officiële website

Musk It Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Musk It (MUSKIT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Musk It (MUSKIT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Musk It te bekijken.

Bekijk nu de Musk It prijsvoorspelling !

MUSKIT naar lokale valuta's

Musk It (MUSKIT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Musk It (MUSKIT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MUSKIT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Musk It (MUSKIT)

Hoeveel is Musk It (MUSKIT) vandaag waard?
De live MUSKIT prijs in USD is 0.0001946 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MUSKIT naar USD prijs?
De huidige prijs van MUSKIT naar USD is $ 0.0001946. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Musk It?
De marktkapitalisatie van MUSKIT is $ 194.35K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MUSKIT?
De circulerende voorraad van MUSKIT is 999.92M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MUSKIT?
MUSKIT bereikte een ATH-prijs van 0.072781 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MUSKIT?
MUSKIT zag een ATL-prijs van 0.00017366 USD.
Wat is het handelsvolume van MUSKIT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MUSKIT is -- USD.
Zal MUSKIT dit jaar hoger gaan?
MUSKIT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MUSKIT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:23:08 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,143.09

$3,350.20

$158.30

$1.0000

$0.9842

$103,143.09

$3,350.20

$2.2537

$158.30

$0.16571

$0.00000

$0.00000

$0.03540

$0.01087

$0.00849

$0.2291

$0.0000000048161

$0.2215

$0.000008866

$189.76

