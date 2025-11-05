BeursDEX+
De live Music by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MUSIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MUSIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 MUSIC naar USD live prijs:

$0.00089548
$0.00089548
-10.50%1D
mexc
USD
Music by Virtuals (MUSIC) live prijsgrafiek
Music by Virtuals (MUSIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
$ 0.00108027
$ 0.00108027
24u hoog

$ 0.00108027
$ 0.00108027

$ 0.04681096
$ 0.04681096

-0.59%

-10.55%

-47.00%

-47.00%

Music by Virtuals (MUSIC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MUSIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00108027, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.04681096, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSIC met -0.59% veranderd in het afgelopen uur, -10.55% in de afgelopen 24 uur en -47.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Marktinformatie

--
----

997.59M
997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687

De huidige marktkapitalisatie van Music by Virtuals is $ 893.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSIC is 997.59M, met een totale voorraad van 997589005.9044687. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 893.32K.

Music by Virtuals (MUSIC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Music by Virtuals naar USD $ -0.000105670141778347.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Music by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Music by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Music by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000105670141778347-10.55%
30 dagen$ 0-12.70%
60 dagen$ 0-22.13%
90 dagen$ 0--

Wat is Music by Virtuals (MUSIC)?

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Music by Virtuals (MUSIC) hulpbron

Officiële website

Music by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Music by Virtuals (MUSIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Music by Virtuals (MUSIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Music by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Music by Virtuals prijsvoorspelling !

MUSIC naar lokale valuta's

Music by Virtuals (MUSIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Music by Virtuals (MUSIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MUSIC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Music by Virtuals (MUSIC)

Hoeveel is Music by Virtuals (MUSIC) vandaag waard?
De live MUSIC prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MUSIC naar USD prijs?
De huidige prijs van MUSIC naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Music by Virtuals?
De marktkapitalisatie van MUSIC is $ 893.32K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MUSIC?
De circulerende voorraad van MUSIC is 997.59M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MUSIC?
MUSIC bereikte een ATH-prijs van 0.04681096 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MUSIC?
MUSIC zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MUSIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MUSIC is -- USD.
Zal MUSIC dit jaar hoger gaan?
MUSIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MUSIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Music by Virtuals (MUSIC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,375.88

$3,330.33

$158.20

$0.9999

$1.1714

$102,375.88

$3,330.33

$158.20

$2.2453

$0.16422

$0.00000

$0.00000

$0.04169

$0.00879

$0.00594

$0.07879

$0.2516

$0.0000000045850

$0.1877

$0.000008744

