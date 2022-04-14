Museum Of Memes (MOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Museum Of Memes (MOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Museum Of Memes (MOM) Informatie Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with "moon potential," this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Officiële website: https://oncyber.io/museumofmemes

Museum Of Memes (MOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Museum Of Memes (MOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Totale voorraad: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Circulerende voorraad: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Hoogste ooit: $ 0.00468506 $ 0.00468506 $ 0.00468506 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Museum Of Memes (MOM) prijs

Museum Of Memes (MOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Museum Of Memes (MOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOM begrijpt, kun je de live prijs van MOM token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOM Wil je weten waar je MOM naartoe gaat? Onze MOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOM token!

