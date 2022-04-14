Murad (MURAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Murad (MURAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Murad (MURAD) Informatie Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Officiële website: https://murad-cto.com

Murad (MURAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Murad (MURAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 267.49K $ 267.49K $ 267.49K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 267.49K $ 267.49K $ 267.49K Hoogste ooit: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Meer informatie over Murad (MURAD) prijs

Murad (MURAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Murad (MURAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MURAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MURAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MURAD begrijpt, kun je de live prijs van MURAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van MURAD Wil je weten waar je MURAD naartoe gaat? Onze MURAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MURAD token!

