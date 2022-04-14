MUNCAT (MUNCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MUNCAT (MUNCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MUNCAT (MUNCAT) Informatie $MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that's stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Officiële website: https://www.muncat.io/

MUNCAT (MUNCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MUNCAT (MUNCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Hoogste ooit: $ 0.04048895 $ 0.04048895 $ 0.04048895 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MUNCAT (MUNCAT) prijs

MUNCAT (MUNCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MUNCAT (MUNCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUNCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUNCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUNCAT begrijpt, kun je de live prijs van MUNCAT token verkennen!

