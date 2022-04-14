Mula AI (MULA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mula AI (MULA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mula AI (MULA) Informatie $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA's vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it's the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn't just about technology, it's a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what's possible by combining Solana's cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn't just about technology, it's a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what's possible by combining Solana's cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Officiële website: https://mula.sh Whitepaper: https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true

Mula AI (MULA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mula AI (MULA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Hoogste ooit: $ 0.00099963 $ 0.00099963 $ 0.00099963 Laagste ooit: $ 0.00000553 $ 0.00000553 $ 0.00000553 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mula AI (MULA) prijs

Mula AI (MULA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mula AI (MULA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MULA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MULA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MULA begrijpt, kun je de live prijs van MULA token verkennen!

