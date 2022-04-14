Muhdo Hub (DNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Muhdo Hub (DNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Muhdo Hub (DNA) Informatie Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Officiële website: https://www.muhdohub.xyz/ Whitepaper: https://docs.muhdohub.com/

Muhdo Hub (DNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Muhdo Hub (DNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Totale voorraad: $ 4.77B $ 4.77B $ 4.77B Circulerende voorraad: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Hoogste ooit: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00101882 $ 0.00101882 $ 0.00101882 Meer informatie over Muhdo Hub (DNA) prijs

Muhdo Hub (DNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Muhdo Hub (DNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DNA begrijpt, kun je de live prijs van DNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DNA Wil je weten waar je DNA naartoe gaat? Onze DNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DNA token!

