MSTR2100 (MSTR) Informatie $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Officiële website: https://mstr2100.com/ Koop nu MSTR!

MSTR2100 (MSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MSTR2100 (MSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Totale voorraad: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Circulerende voorraad: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Hoogste ooit: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Laagste ooit: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 Huidige prijs: $ 0.136213 $ 0.136213 $ 0.136213 Meer informatie over MSTR2100 (MSTR) prijs

MSTR2100 (MSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MSTR2100 (MSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MSTR begrijpt, kun je de live prijs van MSTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van MSTR Wil je weten waar je MSTR naartoe gaat? Onze MSTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MSTR token!

