Mr Puggles (PUGGLES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 24u laag $ 0.00001111 $ 0.00001111 $ 0.00001111 24u hoog 24u laag $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 24u hoog $ 0.00001111$ 0.00001111 $ 0.00001111 Hoogste prijs ooit $ 0.00017366$ 0.00017366 $ 0.00017366 Laagste prijs $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 Prijswijziging (1u) -0.19% Prijswijziging (1D) -2.39% Prijswijziging (7D) -11.37% Prijswijziging (7D) -11.37%

Mr Puggles (PUGGLES) real-time prijs is $0.00001081. De afgelopen 24 uur werd er PUGGLES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000987 en een hoogtepunt van $ 0.00001111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUGGLES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00017366, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000987 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUGGLES met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, -2.39% in de afgelopen 24 uur en -11.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mr Puggles (PUGGLES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mr Puggles is $ 10.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUGGLES is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.81K.