Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Informatie Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we're rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn't just a token; it's a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. Officiële website: https://mayosol.com/

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K Totale voorraad: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Circulerende voorraad: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K Hoogste ooit: $ 0.00760732 $ 0.00760732 $ 0.00760732 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) prijs

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAYO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAYO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAYO begrijpt, kun je de live prijs van MAYO token verkennen!

