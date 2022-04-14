Mozart (MOZART) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mozart (MOZART), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mozart (MOZART) Informatie Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it! Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it! Officiële website: https://pump.fun/coin/HPKLKDwcvRCjNAe54TGBxsM7yVaFXuQe3HGeJfeDpump Koop nu MOZART!

Mozart (MOZART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mozart (MOZART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Totale voorraad: $ 997.23M $ 997.23M $ 997.23M Circulerende voorraad: $ 997.23M $ 997.23M $ 997.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Hoogste ooit: $ 0.0006705 $ 0.0006705 $ 0.0006705 Laagste ooit: $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mozart (MOZART) prijs

Mozart (MOZART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mozart (MOZART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOZART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOZART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOZART begrijpt, kun je de live prijs van MOZART token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOZART Wil je weten waar je MOZART naartoe gaat? Onze MOZART prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOZART token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!