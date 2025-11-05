BeursDEX+
De live Mozaic prijs vandaag is 0.00021237 USD. Volg realtime MOZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MOZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MOZ

MOZ Prijsinformatie

Wat is MOZ

MOZ whitepaper

MOZ officiële website

MOZ tokenomie

MOZ Prijsvoorspelling

Mozaic Prijs (MOZ)

1 MOZ naar USD live prijs:

$0.00021237
-8.80%1D
USD
Mozaic (MOZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:22:59 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00019792
24u laag
$ 0.00023332
24u hoog

$ 0.00019792
$ 0.00023332
$ 0.207574
$ 0.00002929
+0.12%

-8.81%

-36.07%

-36.07%

Mozaic (MOZ) real-time prijs is $0.00021237. De afgelopen 24 uur werd er MOZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019792 en een hoogtepunt van $ 0.00023332, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.207574, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002929 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOZ met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -8.81% in de afgelopen 24 uur en -36.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mozaic (MOZ) Marktinformatie

$ 31.97K
--
$ 159.11K
150.52M
749,226,547.2474781
De huidige marktkapitalisatie van Mozaic is $ 31.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOZ is 150.52M, met een totale voorraad van 749226547.2474781. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 159.11K.

Mozaic (MOZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mozaic naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mozaic naar USD $ -0.0001425635.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mozaic naar USD $ +0.0000289453.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mozaic naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.81%
30 dagen$ -0.0001425635-67.12%
60 dagen$ +0.0000289453+13.63%
90 dagen$ 0--

Wat is Mozaic (MOZ)?

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mozaic (MOZ) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Mozaic Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mozaic (MOZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mozaic (MOZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mozaic te bekijken.

Bekijk nu de Mozaic prijsvoorspelling !

MOZ naar lokale valuta's

Mozaic (MOZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mozaic (MOZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MOZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mozaic (MOZ)

Hoeveel is Mozaic (MOZ) vandaag waard?
De live MOZ prijs in USD is 0.00021237 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MOZ naar USD prijs?
De huidige prijs van MOZ naar USD is $ 0.00021237. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mozaic?
De marktkapitalisatie van MOZ is $ 31.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MOZ?
De circulerende voorraad van MOZ is 150.52M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MOZ?
MOZ bereikte een ATH-prijs van 0.207574 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MOZ?
MOZ zag een ATL-prijs van 0.00002929 USD.
Wat is het handelsvolume van MOZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MOZ is -- USD.
Zal MOZ dit jaar hoger gaan?
MOZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MOZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Mozaic (MOZ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

