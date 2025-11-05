Mozaic (MOZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00019792 $ 0.00019792 $ 0.00019792 24u laag $ 0.00023332 $ 0.00023332 $ 0.00023332 24u hoog 24u laag $ 0.00019792$ 0.00019792 $ 0.00019792 24u hoog $ 0.00023332$ 0.00023332 $ 0.00023332 Hoogste prijs ooit $ 0.207574$ 0.207574 $ 0.207574 Laagste prijs $ 0.00002929$ 0.00002929 $ 0.00002929 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -8.81% Prijswijziging (7D) -36.07% Prijswijziging (7D) -36.07%

Mozaic (MOZ) real-time prijs is $0.00021237. De afgelopen 24 uur werd er MOZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019792 en een hoogtepunt van $ 0.00023332, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.207574, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002929 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOZ met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -8.81% in de afgelopen 24 uur en -36.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mozaic (MOZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.97K$ 31.97K $ 31.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 159.11K$ 159.11K $ 159.11K Circulerende voorraad 150.52M 150.52M 150.52M Totale voorraad 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

De huidige marktkapitalisatie van Mozaic is $ 31.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOZ is 150.52M, met een totale voorraad van 749226547.2474781. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 159.11K.