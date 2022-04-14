Moxie (MOXIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moxie (MOXIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moxie (MOXIE) Informatie Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Officiële website: https://www.moxie.xyz/

Moxie (MOXIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moxie (MOXIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.08K $ 90.08K $ 90.08K Totale voorraad: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Circulerende voorraad: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 159.50K $ 159.50K $ 159.50K Hoogste ooit: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Laagste ooit: $ 0.00001306 $ 0.00001306 $ 0.00001306 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Moxie (MOXIE) prijs

Moxie (MOXIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moxie (MOXIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOXIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOXIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOXIE begrijpt, kun je de live prijs van MOXIE token verkennen!

