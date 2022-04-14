Mox Studio (MOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mox Studio (MOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mox Studio (MOX) Informatie Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games. Officiële website: https://moxstudio.net

Mox Studio (MOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mox Studio (MOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.10K $ 20.10K $ 20.10K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 37.62M $ 37.62M $ 37.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Hoogste ooit: $ 0.04289297 $ 0.04289297 $ 0.04289297 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00053433 $ 0.00053433 $ 0.00053433 Meer informatie over Mox Studio (MOX) prijs

Mox Studio (MOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mox Studio (MOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOX begrijpt, kun je de live prijs van MOX token verkennen!

