MOTO (MOTO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0, 24u hoog $ 0. Hoogste prijs ooit $ 0.00592703. Laagste prijs $ 0. Prijswijziging (1u) -1.44%, Prijswijziging (1D) -4.60%, Prijswijziging (7D) -59.49%

MOTO (MOTO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MOTO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOTO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00592703, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOTO met -1.44% veranderd in het afgelopen uur, -4.60% in de afgelopen 24 uur en -59.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MOTO (MOTO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 688.04K, Volume (24u) --, Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 688.04K, Circulerende voorraad 1.00B, Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MOTO is $ 688.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOTO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 688.04K.