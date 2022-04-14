Mossland (MOC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mossland (MOC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mossland (MOC) Informatie “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Officiële website: http://moss.land/ Whitepaper: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Koop nu MOC!

Mossland (MOC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mossland (MOC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.07M $ 25.07M $ 25.07M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 433.49M $ 433.49M $ 433.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.91M $ 28.91M $ 28.91M Hoogste ooit: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 Laagste ooit: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Huidige prijs: $ 0.057832 $ 0.057832 $ 0.057832 Meer informatie over Mossland (MOC) prijs

Mossland (MOC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mossland (MOC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOC begrijpt, kun je de live prijs van MOC token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOC Wil je weten waar je MOC naartoe gaat? Onze MOC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!