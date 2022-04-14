Moove Protocol (MOOVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moove Protocol (MOOVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moove Protocol (MOOVE) Informatie Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Officiële website: https://mooveprotocol.ai Koop nu MOOVE!

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moove Protocol (MOOVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.67K $ 23.67K $ 23.67K Totale voorraad: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Circulerende voorraad: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.78K $ 23.78K $ 23.78K Hoogste ooit: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00103395 $ 0.00103395 $ 0.00103395 Meer informatie over Moove Protocol (MOOVE) prijs

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moove Protocol (MOOVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOOVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOOVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOOVE begrijpt, kun je de live prijs van MOOVE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOOVE Wil je weten waar je MOOVE naartoe gaat? Onze MOOVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOOVE token!

