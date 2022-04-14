MoonsDust (MOOND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MoonsDust (MOOND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MoonsDust (MOOND) Informatie Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Officiële website: https://www.moonsdust.com/ Koop nu MOOND!

MoonsDust (MOOND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MoonsDust (MOOND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.96K $ 3.96K $ 3.96K Totale voorraad: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Circulerende voorraad: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Hoogste ooit: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Laagste ooit: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Huidige prijs: $ 0.00200909 $ 0.00200909 $ 0.00200909 Meer informatie over MoonsDust (MOOND) prijs

MoonsDust (MOOND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MoonsDust (MOOND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOOND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOOND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOOND begrijpt, kun je de live prijs van MOOND token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOOND Wil je weten waar je MOOND naartoe gaat? Onze MOOND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOOND token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!