MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MoonPrime Games (LUNAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MoonPrime Games (LUNAR) Informatie MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Officiële website: https://moonprime.games/ Koop nu LUNAR!

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MoonPrime Games (LUNAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 497.96K $ 497.96K $ 497.96K Totale voorraad: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M Circulerende voorraad: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 497.96K $ 497.96K $ 497.96K Hoogste ooit: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055357 $ 0.00055357 $ 0.00055357 Meer informatie over MoonPrime Games (LUNAR) prijs

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MoonPrime Games (LUNAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUNAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUNAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUNAR begrijpt, kun je de live prijs van LUNAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUNAR Wil je weten waar je LUNAR naartoe gaat? Onze LUNAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUNAR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!