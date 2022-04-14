Moongate Fun (MGTAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moongate Fun (MGTAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moongate Fun (MGTAI) Informatie Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Officiële website: https://www.moongate.fun/ Whitepaper: https://moongate-docs.gitbook.io/moongate

Moongate Fun (MGTAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moongate Fun (MGTAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Totale voorraad: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Circulerende voorraad: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Moongate Fun (MGTAI) prijs

Moongate Fun (MGTAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moongate Fun (MGTAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MGTAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MGTAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MGTAI begrijpt, kun je de live prijs van MGTAI token verkennen!

