Mooncoin (MOONCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002156 $ 0.00002156 $ 0.00002156 24u laag $ 0.00002381 $ 0.00002381 $ 0.00002381 24u hoog 24u laag $ 0.00002156$ 0.00002156 $ 0.00002156 24u hoog $ 0.00002381$ 0.00002381 $ 0.00002381 Hoogste prijs ooit $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Laagste prijs $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) -8.26% Prijswijziging (7D) -44.45% Prijswijziging (7D) -44.45%

Mooncoin (MOONCOIN) real-time prijs is $0.00002157. De afgelopen 24 uur werd er MOONCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002156 en een hoogtepunt van $ 0.00002381, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOONCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00514511, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001956 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOONCOIN met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -8.26% in de afgelopen 24 uur en -44.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mooncoin (MOONCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Circulerende voorraad 998.91M 998.91M 998.91M Totale voorraad 998,907,330.411502 998,907,330.411502 998,907,330.411502

De huidige marktkapitalisatie van Mooncoin is $ 21.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOONCOIN is 998.91M, met een totale voorraad van 998907330.411502. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.55K.