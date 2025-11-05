Mooncat (MOONCAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00129548 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00888346 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +6.03% Prijswijziging (1D) -27.12% Prijswijziging (7D) -56.63%

Mooncat (MOONCAT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MOONCAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00129548, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOONCAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00888346, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOONCAT met +6.03% veranderd in het afgelopen uur, -27.12% in de afgelopen 24 uur en -56.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 924.13K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 924.13K Circulerende voorraad 999.90M Totale voorraad 999,898,471.231701

De huidige marktkapitalisatie van Mooncat is $ 924.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOONCAT is 999.90M, met een totale voorraad van 999898471.231701. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 924.13K.