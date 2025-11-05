Moon Rocks (MROCKS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00086321 24u hoog $ 0.00103382 Hoogste prijs ooit $ 0.00798221 Laagste prijs $ 0.00065465 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) +2.77% Prijswijziging (7D) -1.99%

Moon Rocks (MROCKS) real-time prijs is $0.00099873. De afgelopen 24 uur werd er MROCKS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00086321 en een hoogtepunt van $ 0.00103382, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MROCKS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00798221, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00065465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MROCKS met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, +2.77% in de afgelopen 24 uur en -1.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Moon Rocks (MROCKS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 998.72K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 998.72K Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 999,995,281.9432918

De huidige marktkapitalisatie van Moon Rocks is $ 998.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MROCKS is 1000.00M, met een totale voorraad van 999995281.9432918. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 998.72K.