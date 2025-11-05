BeursDEX+
De live Moon Rocks prijs vandaag is 0.00099873 USD. Volg realtime MROCKS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MROCKS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Moon Rocks Prijs (MROCKS)

Niet genoteerd

1 MROCKS naar USD live prijs:

$0.00099863
$0.00099863$0.00099863
+3.10%1D
USD
Moon Rocks (MROCKS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:35:16 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00086321
$ 0.00086321$ 0.00086321
24u laag
$ 0.00103382
$ 0.00103382$ 0.00103382
24u hoog

$ 0.00086321
$ 0.00086321$ 0.00086321

$ 0.00103382
$ 0.00103382$ 0.00103382

$ 0.00798221
$ 0.00798221$ 0.00798221

$ 0.00065465
$ 0.00065465$ 0.00065465

+0.23%

+2.77%

-1.99%

-1.99%

Moon Rocks (MROCKS) real-time prijs is $0.00099873. De afgelopen 24 uur werd er MROCKS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00086321 en een hoogtepunt van $ 0.00103382, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MROCKS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00798221, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00065465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MROCKS met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, +2.77% in de afgelopen 24 uur en -1.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Moon Rocks (MROCKS) Marktinformatie

$ 998.72K
$ 998.72K$ 998.72K

--
----

$ 998.72K
$ 998.72K$ 998.72K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,281.9432918
999,995,281.9432918 999,995,281.9432918

De huidige marktkapitalisatie van Moon Rocks is $ 998.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MROCKS is 1000.00M, met een totale voorraad van 999995281.9432918. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 998.72K.

Moon Rocks (MROCKS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Moon Rocks naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Moon Rocks naar USD $ -0.0002856660.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Moon Rocks naar USD $ -0.0008157535.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Moon Rocks naar USD $ -0.0007568815072679716.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.77%
30 dagen$ -0.0002856660-28.60%
60 dagen$ -0.0008157535-81.67%
90 dagen$ -0.0007568815072679716-43.11%

Wat is Moon Rocks (MROCKS)?

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

Moon Rocks (MROCKS) hulpbron

Moon Rocks Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Moon Rocks (MROCKS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Moon Rocks (MROCKS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Moon Rocks te bekijken.

Bekijk nu de Moon Rocks prijsvoorspelling !

MROCKS naar lokale valuta's

Moon Rocks (MROCKS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Moon Rocks (MROCKS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MROCKS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Moon Rocks (MROCKS)

Hoeveel is Moon Rocks (MROCKS) vandaag waard?
De live MROCKS prijs in USD is 0.00099873 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MROCKS naar USD prijs?
De huidige prijs van MROCKS naar USD is $ 0.00099873. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Moon Rocks?
De marktkapitalisatie van MROCKS is $ 998.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MROCKS?
De circulerende voorraad van MROCKS is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MROCKS?
MROCKS bereikte een ATH-prijs van 0.00798221 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MROCKS?
MROCKS zag een ATL-prijs van 0.00065465 USD.
Wat is het handelsvolume van MROCKS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MROCKS is -- USD.
Zal MROCKS dit jaar hoger gaan?
MROCKS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MROCKS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Moon Rocks (MROCKS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

