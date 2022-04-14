MooMoo Token (MOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MooMoo Token (MOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MooMoo Token (MOO) Informatie MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Officiële website: https://cowsgonemad.io/ Whitepaper: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf

MooMoo Token (MOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MooMoo Token (MOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 561.33K $ 561.33K $ 561.33K Totale voorraad: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M Circulerende voorraad: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 561.33K $ 561.33K $ 561.33K Hoogste ooit: $ 0.00457964 $ 0.00457964 $ 0.00457964 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0006913 $ 0.0006913 $ 0.0006913 Meer informatie over MooMoo Token (MOO) prijs

MooMoo Token (MOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MooMoo Token (MOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOO begrijpt, kun je de live prijs van MOO token verkennen!

