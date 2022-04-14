Moo Cow (MOOCOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Moo Cow (MOOCOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moo Cow (MOOCOW) Informatie MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow Officiële website: https://moocoweth.xyz/ Koop nu MOOCOW!

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Moo Cow (MOOCOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 186.48K $ 186.48K $ 186.48K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 186.48K $ 186.48K $ 186.48K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Moo Cow (MOOCOW) prijs

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Moo Cow (MOOCOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOOCOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOOCOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOOCOW begrijpt, kun je de live prijs van MOOCOW token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOOCOW Wil je weten waar je MOOCOW naartoe gaat? Onze MOOCOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOOCOW token!

