Moo (MOO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MOO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOO met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -1.67% in de afgelopen 24 uur en -15.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Moo (MOO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 136.51K$ 136.51K $ 136.51K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 164.30K$ 164.30K $ 164.30K Circulerende voorraad 348.95T 348.95T 348.95T Totale voorraad 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Moo is $ 136.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOO is 348.95T, met een totale voorraad van 420000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 164.30K.