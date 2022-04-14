Monsta Infinite (MONI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Monsta Infinite (MONI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Monsta Infinite (MONI) Informatie
Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

Officiële website: https://monstainfinite.com/

Monsta Infinite (MONI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Monsta Infinite (MONI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.09K $ 74.09K $ 74.09K Totale voorraad: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Circulerende voorraad: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 542.57K $ 542.57K $ 542.57K Hoogste ooit: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Laagste ooit: $ 0.00171196 $ 0.00171196 $ 0.00171196 Huidige prijs: $ 0.00200954 $ 0.00200954 $ 0.00200954 Meer informatie over Monsta Infinite (MONI) prijs

Monsta Infinite (MONI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Monsta Infinite (MONI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONI begrijpt, kun je de live prijs van MONI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONI Wil je weten waar je MONI naartoe gaat? Onze MONI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONI token!

