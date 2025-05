Wat is Monsoon Finance (MCASH)?

Monsoon Finance is a multichain privacy protocol building a suite of privacy services for DeFi users on every smart contracts blockchain. Monsoon uses zk-SNARKs to break the link between cross-chain and wallet-to-wallet transactions. Monsoon is building three privacy services: a wallet-to-wallet privacy tool, a multi-chain privacy bridge, and a multi-chain privacy DEX. The wallet-to-wallet privacy tool is a fork of Tornado Cash that supports multiple different EVM blockchains (including BSC, Polygon, Avalanche, Moonbeam, Acala, etc) with a built-in protocol fee. The multi-chain decentralized privacy bridge will allow users to move assets across any blockchain in a completely private and decentralized way. Monsoon nodes will stake MCASH to validate cross-chain transactions, but these transactions use zk-SNARKS to prevent nodes or any onlookers from linking deposits to withdrawals. A majority consensus amongst staking nodes must be achieved for transactions to be processed, meaning the process is both decentralized and private.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Monsoon Finance (MCASH) hulpbron Officiële website