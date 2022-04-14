monkey sol inu (MSI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in monkey sol inu (MSI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

monkey sol inu (MSI) Informatie its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! Officiële website: https://www.monkeysolinu.com/ Koop nu MSI!

monkey sol inu (MSI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor monkey sol inu (MSI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.97K $ 11.97K $ 11.97K Totale voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Circulerende voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.97K $ 11.97K $ 11.97K Hoogste ooit: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 Laagste ooit: $ 0.00000333 $ 0.00000333 $ 0.00000333 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over monkey sol inu (MSI) prijs

monkey sol inu (MSI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van monkey sol inu (MSI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MSI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MSI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MSI begrijpt, kun je de live prijs van MSI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MSI Wil je weten waar je MSI naartoe gaat? Onze MSI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MSI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!