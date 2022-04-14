monkey sol inu (MSI) Tokenomie
monkey sol inu (MSI) Informatie
its about a blue monkey on solana that never quits.
a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading.
a funny meme with exciment and a doxx developer.
created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun.
with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon.
the dream is to make blue the new favorite color!
monkey sol inu (MSI) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor monkey sol inu (MSI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
monkey sol inu (MSI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van monkey sol inu (MSI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal MSI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel MSI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van MSI begrijpt, kun je de live prijs van MSI token verkennen!
Prijsvoorspelling van MSI
Wil je weten waar je MSI naartoe gaat? Onze MSI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.