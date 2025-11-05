Monke Phone (MONKEPHONE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.66% Prijswijziging (1D) -6.08% Prijswijziging (7D) -43.27% Prijswijziging (7D) -43.27%

Monke Phone (MONKEPHONE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MONKEPHONE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MONKEPHONE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00176224, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MONKEPHONE met +3.66% veranderd in het afgelopen uur, -6.08% in de afgelopen 24 uur en -43.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Monke Phone (MONKEPHONE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 46.57K$ 46.57K $ 46.57K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 46.57K$ 46.57K $ 46.57K Circulerende voorraad 999.40M 999.40M 999.40M Totale voorraad 999,404,701.552383 999,404,701.552383 999,404,701.552383

De huidige marktkapitalisatie van Monke Phone is $ 46.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MONKEPHONE is 999.40M, met een totale voorraad van 999404701.552383. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 46.57K.