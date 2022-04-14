MONET (MONET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MONET (MONET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MONET (MONET) Informatie The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Officiële website: https://solanaismonet.com/ Koop nu MONET!

MONET (MONET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MONET (MONET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Totale voorraad: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Circulerende voorraad: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Hoogste ooit: $ 0.00015559 $ 0.00015559 $ 0.00015559 Laagste ooit: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MONET (MONET) prijs

MONET (MONET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MONET (MONET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONET begrijpt, kun je de live prijs van MONET token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONET Wil je weten waar je MONET naartoe gaat? Onze MONET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONET token!

