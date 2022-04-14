mondo (MONDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in mondo (MONDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

mondo (MONDO) Informatie $mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo's future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way. Officiële website: https://mondocoin.xyz

mondo (MONDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor mondo (MONDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.75K $ 21.75K $ 21.75K Totale voorraad: $ 990.43M $ 990.43M $ 990.43M Circulerende voorraad: $ 990.43M $ 990.43M $ 990.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.75K $ 21.75K $ 21.75K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over mondo (MONDO) prijs

mondo (MONDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van mondo (MONDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONDO begrijpt, kun je de live prijs van MONDO token verkennen!

