Mona Arcane (MONA) Tokenomie

Mona Arcane (MONA) Informatie
Officiële website: https://pump.fun/coin/MoNAoCoXKLb38Y2VpbukGacdNYhvRTyVn92DvRApXep

Mona Arcane (MONA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mona Arcane (MONA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.30K $ 64.30K $ 64.30K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.30K $ 64.30K $ 64.30K Hoogste ooit: $ 0.0148579 $ 0.0148579 $ 0.0148579 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mona Arcane (MONA) prijs

Mona Arcane (MONA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mona Arcane (MONA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONA begrijpt, kun je de live prijs van MONA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONA

