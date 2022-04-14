Momo v2 (MOMO V2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Momo v2 (MOMO V2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Momo v2 (MOMO V2) Informatie What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for?

Officiële website: https://app.momo-erc.com/

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Momo v2 (MOMO V2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 701.46B $ 701.46B $ 701.46B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.75K $ 23.75K $ 23.75K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Momo v2 (MOMO V2) prijs

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Momo v2 (MOMO V2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOMO V2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOMO V2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOMO V2 begrijpt, kun je de live prijs van MOMO V2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOMO V2 Wil je weten waar je MOMO V2 naartoe gaat? Onze MOMO V2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOMO V2 token!

