Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Molecular Entity (MOLECULAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Molecular Entity (MOLECULAR) Informatie Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution! Officiële website: https://www.molecularentity.com/

Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Molecular Entity (MOLECULAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.79K Totale voorraad: $ 999.60M Circulerende voorraad: $ 999.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.79K Hoogste ooit: $ 0.00013972 Laagste ooit: $ 0.0000025 Huidige prijs: $ 0

Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Molecular Entity (MOLECULAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOLECULAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOLECULAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOLECULAR begrijpt, kun je de live prijs van MOLECULAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOLECULAR

