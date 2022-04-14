moheji (MOJ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in moheji (MOJ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Moheji (MOJ) Informatie Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese "Henohenomoheji" face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji's mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem. Officiële website: https://mohejicoin.github.io/moheji-landing-page/ Koop nu MOJ!

moheji (MOJ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor moheji (MOJ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.86K $ 5.86K $ 5.86K Totale voorraad: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M Circulerende voorraad: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.86K $ 5.86K $ 5.86K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over moheji (MOJ) prijs

moheji (MOJ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van moheji (MOJ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOJ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOJ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOJ begrijpt, kun je de live prijs van MOJ token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOJ Wil je weten waar je MOJ naartoe gaat? Onze MOJ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOJ token!

