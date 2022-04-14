Modern Stoic (STOIC) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Modern Stoic (STOIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Modern Stoic (STOIC) Informatie

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Officiële website:
https://stoicterminal.com/
Whitepaper:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Modern Stoic (STOIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 337.35K
Totale voorraad:
$ 999.47M
Circulerende voorraad:
$ 965.89M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 349.08K
Hoogste ooit:
$ 0.0248556
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00034927
Modern Stoic (STOIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Modern Stoic (STOIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal STOIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel STOIC tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van STOIC begrijpt, kun je de live prijs van STOIC token verkennen!

Prijsvoorspelling van STOIC

Wil je weten waar je STOIC naartoe gaat? Onze STOIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.