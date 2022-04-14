Modern Stoic (STOIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Modern Stoic (STOIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Modern Stoic (STOIC) Informatie Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Officiële website: https://stoicterminal.com/ Whitepaper: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Koop nu STOIC!

Modern Stoic (STOIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Modern Stoic (STOIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 337.35K $ 337.35K $ 337.35K Totale voorraad: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Circulerende voorraad: $ 965.89M $ 965.89M $ 965.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 349.08K $ 349.08K $ 349.08K Hoogste ooit: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00034927 $ 0.00034927 $ 0.00034927 Meer informatie over Modern Stoic (STOIC) prijs

Modern Stoic (STOIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Modern Stoic (STOIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STOIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STOIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STOIC begrijpt, kun je de live prijs van STOIC token verkennen!

