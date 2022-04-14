MOCHICAT (MOCHICAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MOCHICAT (MOCHICAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MOCHICAT (MOCHICAT) Informatie MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute! MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute! Officiële website: https://mochicatsol.club/ Koop nu MOCHICAT!

MOCHICAT (MOCHICAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MOCHICAT (MOCHICAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.56K $ 19.56K $ 19.56K Totale voorraad: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Circulerende voorraad: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.56K $ 19.56K $ 19.56K Hoogste ooit: $ 0.0137262 $ 0.0137262 $ 0.0137262 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MOCHICAT (MOCHICAT) prijs

MOCHICAT (MOCHICAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MOCHICAT (MOCHICAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOCHICAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOCHICAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOCHICAT begrijpt, kun je de live prijs van MOCHICAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOCHICAT Wil je weten waar je MOCHICAT naartoe gaat? Onze MOCHICAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOCHICAT token!

