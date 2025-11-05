BeursDEX+
De live MOANI prijs vandaag is 0.00104649 USD. Volg realtime MOANI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MOANI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

MOANI Prijs (MOANI)

1 MOANI naar USD live prijs:

$0.00104649
$0.00104649$0.00104649
-0.50%1D
MOANI (MOANI) live prijsgrafiek
MOANI (MOANI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0.00107449
$ 0.00107449$ 0.00107449
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107449
$ 0.00107449$ 0.00107449

$ 0.00371014
$ 0.00371014$ 0.00371014

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-0.51%

-9.46%

-9.46%

MOANI (MOANI) real-time prijs is $0.00104649. De afgelopen 24 uur werd er MOANI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00107449, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOANI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00371014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOANI met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -0.51% in de afgelopen 24 uur en -9.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MOANI (MOANI) Marktinformatie

$ 659.52K
$ 659.52K$ 659.52K

--
----

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

629.83M
629.83M 629.83M

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MOANI is $ 659.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOANI is 629.83M, met een totale voorraad van 6000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.28M.

MOANI (MOANI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MOANI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MOANI naar USD $ -0.0004977442.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MOANI naar USD $ -0.0006507198.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MOANI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.51%
30 dagen$ -0.0004977442-47.56%
60 dagen$ -0.0006507198-62.18%
90 dagen$ 0--

Wat is MOANI (MOANI)?

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

MOANI (MOANI) hulpbron

MOANI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MOANI (MOANI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MOANI (MOANI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MOANI te bekijken.

Bekijk nu de MOANI prijsvoorspelling !

MOANI naar lokale valuta's

MOANI (MOANI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MOANI (MOANI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MOANI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MOANI (MOANI)

Hoeveel is MOANI (MOANI) vandaag waard?
De live MOANI prijs in USD is 0.00104649 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MOANI naar USD prijs?
De huidige prijs van MOANI naar USD is $ 0.00104649. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MOANI?
De marktkapitalisatie van MOANI is $ 659.52K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MOANI?
De circulerende voorraad van MOANI is 629.83M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MOANI?
MOANI bereikte een ATH-prijs van 0.00371014 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MOANI?
MOANI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MOANI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MOANI is -- USD.
Zal MOANI dit jaar hoger gaan?
MOANI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MOANI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

