24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0.00107449 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00371014 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.32% Prijswijziging (1D) -0.51% Prijswijziging (7D) -9.46%

MOANI (MOANI) real-time prijs is $0.00104649. De afgelopen 24 uur werd er MOANI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00107449, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOANI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00371014, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOANI met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -0.51% in de afgelopen 24 uur en -9.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 659.52K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.28M Circulerende voorraad 629.83M Totale voorraad 6,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MOANI is $ 659.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOANI is 629.83M, met een totale voorraad van 6000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.28M.