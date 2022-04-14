MOAI (MOAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MOAI (MOAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MOAI (MOAI) Informatie Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500
Officiële website: https://ungabunga.tech

MOAI (MOAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MOAI (MOAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Totale voorraad: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Circulerende voorraad: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Hoogste ooit: $ 0.392353 $ 0.392353 $ 0.392353 Laagste ooit: $ 0.00109089 $ 0.00109089 $ 0.00109089 Huidige prijs: $ 0.01652002 $ 0.01652002 $ 0.01652002 Meer informatie over MOAI (MOAI) prijs

MOAI (MOAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MOAI (MOAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOAI begrijpt, kun je de live prijs van MOAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOAI Wil je weten waar je MOAI naartoe gaat? Onze MOAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOAI token!

