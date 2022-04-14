MMOCoin (MMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MMOCoin (MMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MMOCoin (MMO) Informatie MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It's literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper. Officiële website: https://mmocoin.pro/

MMOCoin (MMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MMOCoin (MMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Totale voorraad: $ 119.09M $ 119.09M $ 119.09M Circulerende voorraad: $ 68.53M $ 68.53M $ 68.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.44K $ 16.44K $ 16.44K Hoogste ooit: $ 0.199703 $ 0.199703 $ 0.199703 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013802 $ 0.00013802 $ 0.00013802 Meer informatie over MMOCoin (MMO) prijs

MMOCoin (MMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MMOCoin (MMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMO begrijpt, kun je de live prijs van MMO token verkennen!

