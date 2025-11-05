MLM X (MLMX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.97% Prijswijziging (1D) -9.69% Prijswijziging (7D) -52.83% Prijswijziging (7D) -52.83%

MLM X (MLMX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MLMX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MLMX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00298728, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MLMX met +1.97% veranderd in het afgelopen uur, -9.69% in de afgelopen 24 uur en -52.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MLM X (MLMX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 133.26K$ 133.26K $ 133.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 133.26K$ 133.26K $ 133.26K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245

De huidige marktkapitalisatie van MLM X is $ 133.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MLMX is 1000.00M, met een totale voorraad van 999998652.6393245. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 133.26K.